Olin tänulik riigile, et politseinike eest hoolt kantakse. Siin puutud paratamatult kogu aeg kokku negatiivsete asjadega. Paljud põlevad vaimselt läbi, ei pea pensionini vastu. Lisaks kõnnid kogu aeg seaduse piirimail. Pingeid on palju ning inimesed väga kurnatud. Mulle on mu töö alati meeldinud, kuid viimasel ajal sain ma ise ka aru, et natuke veel ja ma põlen samuti läbi.