Kas sotsiaalabi on (turva)võrk või hüppelaud?

Sotsiaalabist on harjutud rääkima kui turvavõrgust. Aga kui mõtleme sõnale "võrk", siis on see midagi, mis püüab su kinni ega lase enam väga kergelt välja. Pigem võiks majanduslikku toimetulekut silmas pidades rääkida hüppelauast: see põrgatab su taas üles. Eesmärk ei ole hoida kedagi igavesti sotsiaalabi saajana, vaid aidata püsivalt toimetulekut parandada.