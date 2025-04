ANVAR SAMOST Millest räägib suur üksmeel põhiseaduse muutmisel?

Loomulikult on Eesti tänases poliitikas väga erinevaid inimesi erinevates vanustes, erinevatest põlvkondadest ja erineva poliitikasse tuleku ajalooga. Aga lihtsuse huvides võib nimetada ka põlvkonnaks seda mõnesajapealist seltskonda, kes üsna muutumatult alates murdelisest 2016. aastast Eesti elu juhtinud on. Maailmavaateline skaala on küll lai, ent kui servadest äärmused maha lõigata, siis paistab pilt pigem üheülbalisena.

Omal moel võib see põlvkond kohe olla jõudmas uue murdepunktini, sest senine tegevusmuster on end ammendamas. Eelkõige on randa suubumas kõrge globaalne laine, mis neid kandis. Vähemalt instinktiivselt on Reformierakonna esimees, ühtlasi peaminister Kristen Michal sellest aru saanud ja talle omasel peidetud suunaga moel kohanemist otsimas. Suuresti selle kestva muutusega on selgitatav väga harva esinev üksmeel riigikogus põhiseaduse muutmise hääletusel.