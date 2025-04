"Kuidas viia inimesteni arusaam, et majandusmetsas on lageraie tavapärane majandustegevus, et seal ei lähe midagi pöördumatult kaotsi, vaid see on kapital, millesse metsamehed on kümneid aastaid panustanud, ja et sinna tuleb väga kiiresti uus mets?" arutleb riigimetsa majandamise keskuse (RMK) juhatuse liige Kristjan Tõnisson.