Lipuheiskamine vabariigi aastapäeval ja aastapäeva lipuretk Tammiku mäkke, talgupäev ja kuuskede põletamine, vastlapäev ja jaanituli, seto päiv ja laste rattaralli ... Need on vaid mõned Tammiku rahva koosolemise hetked, mis on pildile püütud ja riputatud fotonäitusele "Tammiku aleviku neli aastaaega".