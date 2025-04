LJUDMILLA LATT Üleminek eestikeelsele õppele ei ole ühe päeva maraton

Mainitud artikkel jätab mulje, et see võib olla seotud valimiskampaaniaga, mille kontekstis kõlavad kriitilised hinnangud vastaste kohta. Eriti kurvastav on see aga seetõttu, et artikli autorid on ise haridusasutuste juhid. Tundub, et nad on unustanud didaktika põhialused − eeskätt süsteemsuse ja järjepidevuse õppeprotsessis. Just neid põhimõtteid rõhutatakse ka Tallinna ülikooli kodulehel, kus koolitatakse tulevasi õpetajaid.

Riik on planeerinud järkjärgulise ülemineku. Oleme kindlad, et see otsus on põhjendatud ja tugineb spetsialistide arvamusele. Õpetajate puudus on riiklik probleem ning puudutab nii vene- kui eestikeelseid koole. See ei ole uudis.

Kui loeme ministeeriumi dokumentidest, et koolis, mis on raporteerinud täielikust üleminekust, viivad 48,1% tundidest läbi kvalifitseeritud õpetajad ja 51,9% kvalifitseerimata, siis tekib küsimus: milline on tegelik õpetamise kvaliteet?

Tammiku põhikooli juhtkond teeb kõik, et hoida tööl professionaalseid õpetajaid. Me ei ela muinasjutus ja teame, et täielik üleminek ei ole võimalik üleöö − see nõuab aega, jõupingutusi ja ressursse.

Seetõttu toetame tulevase liitkooli, Iidla põhikooli kahesuunalist mudelit: üks täielikult eestikeelne ja teine järkjärgulise üleminekuga. See ei ole reformile vastuseis, vaid hool laste hariduse kvaliteedi eest. Riik andis selle võimaluse põhjusega − see on teadustööde, analüüside ja arutelude tulemus.