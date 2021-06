Toila vallas stardib noorte võistlussari, kus saab mõõtu võtta ka ekstreemspordis

Esimene osavõistlus on rattaralli 6. juunil Voka spordihoone juures. Suve jooksul võistlevad noored veel jooksmises, orienteerumises, purjetamises ja ekstreemspordis.

"Sarja üldarvestuses läheb kirja kolm paremat ala, sest purjetamine ja ekstreemsport on sellised, millega igaüks ei tegele või ei suuda tegelda," ütles sarja korraldaja, Toila spordi- ja kultuurikeskuse spordispetsialist Andrus Lehismets, lisades, et rattaralli, jooksmine ja orienteerumine on siiski kõigile jõukohased.