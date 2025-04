JUHTKIRI Valimisõiguse äravõtmine: kelle tahet teostas riigikogu?

Kohati on väljaütlemised väga emotsionaalsed ja põhiseaduse muudatuse heaks kiitnud parlamendiliikmed saavad sapise sõimu osaliseks. On ka mõõdukamat kriitikat, kus viidatakse sellele, et Eesti demokraatia on saanud hoobi sellega, et osalt elanikkonnast võetakse ära üks oluline õigus.

Siiski tuleb siin silmas pidada ühte olulist aspekti: muudatuse poolt hääletas 101st parlamendiliikmest 93, kuid selle läbiminekuks oli vaja 81 häält. Raske on tuua lähiajast näiteid, kui mõnes väga olulises küsimuses oleks riigikogu liikmete puhul täheldatud sellist üksmeelt. Need, kes praegu seadusemuudatust pooldanud parlamendiliikmeid häbistavad ja kõiksugu omadussõnadega kostitavad, ilmselt aga ei mõtle alati, et need inimesed on valitud parlamenti Eesti rahva enamuse poolt ja esindavad seal oma valijate tahet. Kas keegi julgeb öelda, et enamik Eesti elanikest ei soovinud agressorriikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmist? Pigem räägivad küsitlused, et see soov oli valdav.