Kohtla-Järve kuulutas 1. juulil välja riigihanke Kesklinna kooli uue hoone ehitamiseks. Vana hoone lammutatakse, et ehitada selle asemele uus, nüüdisaegne õppeasutus. Eeldatav investeeringute summa ilma käibemaksuta on ligikaudu 5,4 miljonit eurot, 5 miljonit eraldas haridusministeerium ja see tuleb ära kasutada 2023. aastaks.