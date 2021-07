Sillamäel tekkis vaktsineerimisbussi juurde ligemale tunni pikkune järjekord

Sillamäelanna Jelena Tihhonravova ütles, et pole vaktsineerimise vajalikkuses kahelnud, kuna ta lapsed põdesid koos peredega koroonaviiruse läbi. "Varem tulnuks vaktsineerimiseks sõita Narva või Kohtla-Järvele, aga sellise palavusega ei taha ju sõita," ütles ta, märkides, et vaktsineerimise üle on Sillamäel kõvasti vaieldud, aga suurem osa tema tuttavatest on nüüdseks lasknud endale süsti teha.

Sillamäe on vaktsineerimise tempos seni ülejäänud Eestist kõvasti maha jäänud: vaktsineeritud on vaid ligikaudu 30 protsenti elanikest.

"Ootame, et Sillamäe hakkab ennast väga aktiivselt vaktsineerima," ütles vaktsineerimisbussiga seotud lootuste kohta doktor Arkadi Popov. "See on meile kõige olulisem."

Tema sõnul tuleb kaaluda selliste visiitide kordamist ja vaktsineerimispunktide loomist. "Inimestele on mugav tulla kohapeale süsti saama," ütles ta, märkides, et tuleb arvestada, et kõik inimesed ei kasuta vaktsineerimisele registreerumiseks veebikeskkonda Digilugu. "Kõik ei ole ka võimelised sõitma Narva või Kohtla-Järvele, et süsti saada."

Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Viljandi haigla koostöös alustas neljapäeval mööda Eestit ringi sõitmist eelregistreerimata COVID-19 vastu kaitsesüstimist pakkuv vaktsineerimisbuss.

16. juulil saavad kõik soovijad vaktsineerida veel Sillamäel Kalevi spordihoone ujula kõrval. 17. juulil peatub buss Maardu linnapäeval ning end vaktsineerida saab ka näiteks "Viljandi folgil".