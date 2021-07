Ossipenko enda trükis Panorama teatas, et valimisliidu Jõhvikad esinumbrid on peale tema enda veel Evelyn Danilov ja ettevõtja Dmitri Smirnov, kes valiti neli aastat tagasi Jõhvi vallavolikogusse Ossipenko valimisliidust, mis tollal kandis nime Jõhvi − Meie Kodu.

Parim valik

Danilov oli kuni juuni keskpaigas toimunud võimupöördeni Jõhvi abivallavanem. Nüüdsest on ta ametis Ossipenko firma N&V arendusdirektorina, kes enda sõnul vastutab ka teise Ossipenko firma, prügiveoga tegeleva Ekoviri arenduse, personalitöö ja dokumentatsiooni eest. Lisaks on Danilov määratud ka valimisliidu Jõhvikad kampaaniajuhiks.

Evelyn Danilov ei näe oma abikaasa süüdimõistmises probleemi seoses enda poliitilise tegevusega ja praeguse põhitööga Ossipenko firmas. "Perekonnanimi on meil jätkuvalt üks. Loomulikult on võimalik seda ka minu peale veeretada. Eks ma olen sellega arvestanud. Üldjuhul sellised asjad mind ei hirmuta," ütles ta. "Minu tänaste tööülesannete hulka ei kuulu mineviku analüüsimine. Mina tegelen täna arendusega."

Kohtumaterjalidest selgus, et Ekovir ostis ASilt Forexmet Invest paberite järgi metallkonteinereid, prügipresse ja muud kaupa, kuid tegelikult tehinguid ei tehtud ning käibemaksupettuse aluseks said fiktiivsed arved.

Evelyn Danilov ütles, et tema tegevus valimisliidus Jõhvikad ei ole seotud Isamaaga, kuigi ta kuulub endiselt selle erakonna Ida-Viru piirkonna juhatusse. "Isamaaga ongi praegu sellised seisud, et Isamaa liikmed lähevad erinevatesse valimisliitudesse. Kes endale sobivamad tingimused leiab."

Ta sõnas, et lähtus valiku tegemisel isiklikest kogemustest, mida ta on viimasel paaril aastal Jõhvis saanud. "On inimesi, kellega ma olen kokku puutunud. On ka inimesi, kellega olen kokku puutunud väga negatiivses võtmes. Ma lihtsalt ei näe täna endale teisi variante," põhjendas ta Ossipenko valimisliitu minekut.