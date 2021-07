Narva haigla paneb käima vaktsineerimisbussi

Laupäeval, 31. juulil suundub vaktsineerimisbuss kuurortlinna Narva-Jõesuusse. Seal on vaktsineerimiskohaks Coopi kaupluse juures olev territoorium.

Narva haigla juhatuse liige Ago Kõrgvee loodab, et narvalased ilmutavad uue vaktsineerimisvõimaluse vastu aktiivset huvi. Seni oli vaktsineerimisbuss käigus Viljandi haiglal ning hiljuti käis see ka Sillamäel. Ent nende bussi näol on tegemist spetsialiseeritud meditsiinisõidukiga, Narva haigla aga rendib ja kohandab selleks tavalise bussi.