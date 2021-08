Sissekirjutus parteikaaslase ema juurde

Ta ei salga, et see on formaalne sissekirjutus, sest tema tegelik kodu on Tallinnas. "Loomulikult on veider, et pean end sisse kirjutama mingile aadressile, samas kui kõik teavad, et töötades viimastel aastatel Jõhvis, olen peatunud Wironia hotellis," märkis Kaur. Ta lisas, et pidi aastaid tagasi formaalse sissekirjutuse tegema ka Mustvees, et kandideerida linnapeana sealsesse volikogusse.