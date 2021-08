Vaktsineerimispunkt on koolimajas avatud esmaspäevast reedeni kella 10-15. Eelregistreerimiseta vaktsineerimise viivad läbi Ida-Viru keskhaigla meedikud ja valida saab Pfizeri ja Moderna vaktsiini vahel.

Ida-Virumaal elavate 12-18aastate noorte vaktsineerituse tase on seni mitu korda väiksem, kui nende eakaaslastel mujal Eestis.

Et uus õppeaasta mööduks koolimajades ja õpilasi poleks vaja suunata distantsõppele, tuleb igaühel anda oma panus ja lasta end vaktsineerida, märgivad kõik Kohtla-Järve koolide juhid ühispöördumises. "End vaktsineerides hoiame ühiskonna tervena - ei levita haigust ega haigestu ka ise. See on parim, mida saame teha üksteise, oma koolipere, pere ja kogu ühiskonna jaoks," märgivad seitse koolijuhti.

Nad toovad esile, et kuna vaktsiin hakkab toimima kaks nädalat pärast kaitsepookimist, siis on just praegu vaktsineerides võimalik saavutada kooliaasta alguseks kaitsevõime.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur märkis, et kuigi koolimajas avatakse vaktsineerimispunkt eelkõige selleks, et suurendada vaktsineeritute osakaalu Kohtla-Järve õpilaste ja koolitöötjate seas, on sinna oodatud kõik inimesed alates 12. eluaastast.

Tema sõnul ollakse koolimajas valmis vaktsineerima kuni 200 inimest päevas. "Aga oleme õnnelikud iga inimese üle, kes tuleb sinna ja aitab meil jõuda turvalisema elu poole," ütles ta.

Aguri sõnul ei oska ta öelda, kui suur on praegu vaktsineeritute osakaal Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilaste seas, sest alaealiste kaitsepookimine algas alles pärast õppeaasta lõppu. Kooli töötajatest on tema teada vaktsineeritud üle 70 protsendi.

Ida-Virumaa jääb vaktsineeriute osakaalu poolest endiselt teistest maakondadest maha. Kui Eestis keskmiselt on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 47 protsenti kõigist elanikest, siis Ida-Virumaal 34,3 protsenti.

Eriti madal on võrreldes muu Eestiga vaktsineeritute osakaal Ida-Viru noorte seas. 16-17aastastest on Ida-Virumaal esimese süsti saanud vaid 16,3 protsenti, Eestis keskmiselt 39,3 protsenti. 12-15aastaste seas on Ida-Virumaal aga vaktsineeritud 7,6 ja Eestis keskmiselt 22,1 protsenti.