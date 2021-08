Ida-Virumaa koolid, kus on suur vene kodukeelega laste osakaal, on mitme aasta vältel oma pöördumistes avaldanud soovi, et riik rahastaks õpilaste iganädalasi lisatunde või efektiivset vajaduspõhist õpet väikestes rühmades ja maksaks topelttööd tegevatele õpetajatele lisatasu. Samuti soovitakse, et kool saaks avada lisaks huviringe, mis annaks võimaluse kasutada eesti keelt väljaspool tunde.