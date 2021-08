Koroona tõttu on koolides rohkem aktusi

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson peab tänavu 1. septembril viis korda rohkem kõnesid kui muidu. Põhjus on selles, et kui tavaliselt on kool pidanud ühe avaaktuse Jõhvi kontserdimajas, siis sel aastal on eri vanuses õpilastele viis eraldi aktust.