Roosileht ja Agur kandideerivad Kohtla-Järve volikogusse

Mare Roosileht kandideerib valimistel elus esimest korda. Ta ütles, et kandideerimisotsus sündis varasuvel Pannjärvel maakonna arengukava arutelul. "Seal tekkis ühel hetkel küsimus, et kes siis neid plaane, millest nii palju räägitakse, peaks hakkama ellu viima. Tuleks peeglisse vaadata ja öelda, et ma ise teen."