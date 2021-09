Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur tunnistab, et oli selle üle üllatunud. "Arvasin, et selle peale tuleb torm, aga ei tulnud. Kuid ega me ei jäta. Püüame aasta pärast uuesti," ütles ta, märkides, et kavatseb paremini jõuda sihtrühmani nii Ida-Virumaal kui kogu Eestis. Kõik partnerid eesotsas lennuakadeemiaga on Aguri sõnul nõus aasta pärast uuesti üritama.