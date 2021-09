Keskerakonna esinumber, riigikogu liige Martin Repinski ütles, et nemad tutvustasid seal oma kandidaate ja pakkusid tasuta suhkruvatti ning õhupalle. Siis aga tulid sinna ka valimisliidu Jõhvikad särkides inimesed. "Nad panid sinna kõrvale muusikat mängiva kõlari ja karjusid pidevalt meile vahele," ütles ta, märkides, et muu hulgas süüdistati Keskerakonda hariduse äravõtmises. "Võib-olla neil endil on haridusega mingid probleemid."