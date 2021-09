Reinar Halliku korvpallikooli meeskond tõusis napi võiduga esiliigasse

Reinar Hallik rääkis enne finaali Põhjarannikule, et esiliigasse pääsemine on tähtis eelkõige korvpallikooli 16-17aastaste noorte jaoks. "Teises liigas tuleb kergeid mänge ka vahele. Esiliigas on päris raske, aga arenguks on seda vaja. Võitude arv ei ole kõige tähtsam, aga suuri 40 punktiseid latakaid ei taha ka saada," sõnas ta.