Valimisliidu Jõhvikad kampaaniajuht ja nimekirjas Ossipenko järel teisel kohal olev endine abivallavanem Evelyn Danilov väitis, et mingit otsasõitu tema ei näinud. "Küll aga nägin seda, kuidas Repinski ühel noorukil kratist kinni võttis ja raputas. Päris kõvasti. Läksin ise sinna vahele. Lootsin ka Naumkini [Keskerakonna nimekirjas kandideeriv endine Jõhvi vallavolikogu esimees Aleksei Naumkin] abile, ta on ikkagi jurist ja peaks teadma, mida tähendab alaealise selline kohtlemine. Kahjuks tema ei aidanud, aga meil õnnestus siiski nooruk haardest vabastada," ütles ta.

Danilovi sõnul on tal nooruki raputamise kohta olemas ka videosalvestis, aga selle edastamiseks soovis ta valimisliidukaaslaste nõusolekut. Politsei teatel ei olnud see video reedeks nendeni jõudnud.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant teatas, et muusikaväljakul tõukerattaga toimunud vahejuhtumi üksikasjad on veel selgitamisel ning otsus võimalike menetluste osas on otsustamisel. Seni on politsei vaadanud erinevaid linnakaameraid, et kindlaks teha kõik juhtunu asjaolud ja seotud isikud.