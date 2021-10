Narva peaks ka saama lõpuks jalgpallihalli

Hall on kavas ehitada Kreenholmi tänavale praeguse staadioni lähedusse.

Selle rahaga arvestas Narva juba aasta tagasi, kuid viimasel hetkel otsustas Keskerakond poliitilistel kaalutlustel selle raha tänavuses eelarves hoopis Jõhvi suunata, et mullu sügisel vallavanemaks valitud Jüri Konrad saaks enne hääletust tulla volikogu ette "kingikotiga".

Kui eelmisel aastal viimasel hetkel jalgpallihalli raha Narva asemel Jõhvi suunati, oli Narva Transi president Nikolai Burdakov püha viha täis. "See on nii kurb ja piinlik," sõnas juba ligemale pool sajandit Narva jalgpallielu vedanud Burdakov. "Poliitikutel on oma mängud, nad ei arvesta tegelike vajaduste ja reaalsusega üldse."