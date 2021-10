Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Jõhvis kandideerivate jõududega kohtuti lähtudes sellest, mis nendes omavalitsustes varasemate valimiste ajal on juhtunud. Eelkõige viitas ta valimispettustele, aga pidas silmas ka näiteks avaliku korra rikkumisi, mida võib konkurentide vahel ette tulla, seda enam, et nüüdsest on lubatud valimisagitatsioon ka valimispäeval ja valimisjaoskondade juures.