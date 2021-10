"Kõik on šokis. Seda ei osanud mitte keegi karta, sest Nadežda isegi ei kurtnud tervise üle," sõnas Tammiku põhikooli direktor Valentina Kutuzova. "Tol päeval ütles ta, et tunneb ennast hästi. Ma ei usu seda ikka veel, tundub, nagu avaneks kohe uks ja Nadežda astuks sisse... Ta oli professionaal ja peene hingega inimene, alati positiivne, särav ja naerusuine. Just selline peabki õpetaja olema. See on meile kõigile suur kaotus."