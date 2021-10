Ossipenko osaleb üle aastate esimest korda volikogu istungil

Kuigi Ossipenko on Jõhvi poliitikas juba aastast 2005 ning ta on pärast seda valimisel kandideerinud ning alati volikokku pääsenud, pole teda pärast 2013. aasta kohalikke valimisi volikogu istungitel nähtud. Üldjuhul on ta kolme kuu kaupa oma volikogu liikme staatust peatanud, kuid samas on ta sisuliselt juhtinud enda valimisliitu esindavat fraktsiooni volikogus.