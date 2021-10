Puru külas rüüstab veisekari naabruskonna aiataguseid

Olev Uustali majal on korralik aed ümber ja sinna veised sisse ei pääse. Väljaspool aeda on tal veel poolteist hektarit maad, sinna istutas ta mõni aasta tagasi ka kuused, et need maja tuule eest kaitseksid. Need puud on juba üsna kõrged, hiljem riburada lisaks istutatud kuused ja männid madalamad või alles päris tillukesed.