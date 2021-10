Anneki Teelahk ütles, et töötukassal tuleb praegu teha töötutega varasemast rohkem individuaalset tööd, et aidata inimestel ületada probleeme, mille tõttu nad ei taha tööle minna. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Pikemat aeg tööta olnud inimesi on üha keerulisem taas tööle saada, ehkki Ida-Virumaal on töötukassa kaudu tehtavaid tööpakkumisi kaks korda rohkem kui aasta eest ja pakutav palgatase on samuti tõusnud.