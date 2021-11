"Meil on asi juba käpas," ütleb Jõhvi gümnaasiumi õppejuht Kristelle Kaarmaa, kes on enne koolipäeva algust end ära testinud ning jagab õpilastele välja kiirtestide komplektid. Veerand tunni pärast selgub, et 445 õpilase hulgas leidub üks positiivne.