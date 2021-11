Eile hommikul Jõhvi kesklinnas OÜ Central Sport jõusaali külastanud politseinikud uurisid klientidelt, kas ja kuidas kontrolliti nende vaktsiinitõendit, ning selgus, et ettevõte täidab kehtivaid nõudeid. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Eelmisest nädalast lahti läinud avalike asutuste seire käigus on politsei tuvastanud, et vaktsineerimistõendite kontrollimisel on peamiseks puuduseks digitaalsete koodilugejate puudumine ning töötajate vähesed teadmised kehtivatest nõuetest.