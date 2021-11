Üksnes vallavalitsuse lubadus päikeseelektrijaamale kasutusluba mitte anda ei taga, et vald seda tõesti ei tee. Jõhvi vallavalitsus on juba varem õigusvastaselt käitunud ja on oht, et ta võib seda ka edaspidi teha, põhjendas Tartu ringkonnakohus, miks on oluline kasutusloa andmine kohtumäärusega keelata.