"Meie lugu jälgides tuleks meeles pidada, et need lood on räägitud enne, kui me saime endale uue presidendi, enne, kui toimusid viimased kohalike omavalitsuste valimised, ja enne, kui lahvatas viimane koroonakriis. Mikrofonile koputamine tähendab seda, et selle koha peal on öeldud väga olulisi tekste, aga rääkijad on otsustanud publiku ees neid mitte esitada," juhatab lavastaja Merle Karusoo esietenduse sisse. Laval on õpetajad Martin Tikk, Anne Meldre, Irina Bahramova, Margit Sibul, Mari-Mall Feldschmidt, Inguna Joandi, Angelika Soomets ja Krismar Rosin. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik