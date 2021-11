Käva elanikud nõuavad Kohtla-Järve linnalt kanalisatsiooni

Kohtla-Järve Käva asumi enam kui sajas majapidamises kogutakse heitvesi enamjaolt oma aja ära elanud settekaevudesse, kust see pikkamööda maasse imbub. Mõni laseb reovee kuuldavasti ka otse vanasse kaevandusse. Nii on seda tehtud rohkem kui pool sajandit.

"See on ikka majapidamisvesi, mida maasse lastakse, WCde sisu niimoodi keegi ei lase, see kogutakse ja tellitakse siis mahuti tühjendamine," räägib 64 aastat Kävas elanud Koidu Raidma.