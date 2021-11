Jõhvi politseijaoskonna välijuht Ville Ränik ütles, et teeolud olid sündmuskohal lumesaju ja miinuskraadide tõttu talviselt libedad. „Talvistes teeoludes tuleb alati suurendada pikivahet ja vähendada sõidukiirust, sest see jätab ootamatustele reageerimiseks rohkem aega,“ sõnas ta.

Ränik manitses autojuhte, kes pole oma autol veel suverehve talverehvide vastu vahetanud, et nad ei läheks praeguse ilmaga sõitma, sest see on väga ohtlik. Alates kolmapäevast, 1. detsembrist on suverehvidega liiklemine sootuks keelatud.

Novembrikuu jooksul on praeguseks Eestis juhtunud 97 inimkannattanutega liiklusõnnetust, milles sai viga 104 ja hukkus kolm inimest. Käesoleva aasta jooksul on inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtunud 1437, neis on viga saanud 1604 ja hukkunud 50 inimest.