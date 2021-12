Jõhvi koodikooli juht;: me ei saaks seda kooli rajada idavirulaste suure toetuseta

Koodikool pälvis kaks auhinda

Neljapäeval Jõhvi kontserdimajas toimunud ettevõtlusgalal Ida-Virumaa äriteo auhinna vastu võtnud üks Jõhvi koodikooli eestvedajatest Karin Künnapas ütles, et kood/Jõhvi on kindlasti kogukonnaprojekt. "Me ei saaks seda kooli teha ilma nii suure positiivse vastuvõtuta, mida me oleme saanud Ida-Virumaal. Meil on kindlasti veel väga-väga palju teha, et see suur tunnustus ära teenida, aga me oleme sinnapoole teel," sõnas Künnapas, kutsudes inimesi, kes tahavad midagi uut juurde õppida, kandideerima kooli õpilaseks. Uus voor avaneb järgmise aasta alguses.