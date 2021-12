Ministeerium kavatseb riigistada Ida-Virumaal kaks põhikooli

Minister Liina Kersna rääkis ERRile, et riigistamise eesmärgiks on need kaks kooli nii füüsiliselt kui ka sisuliselt korda teha. Ta tõi koolide ülevõtmise põhjusena väja, et omavalitsusjuhid ei tööta eestikeelse hariduse edendamise nimel.

"Seda probleemi püüamegi lahendada osade koolide ülevõtmisega. Ma küll – võib-olla naiivselt – aga siiski arvan, et neid koole võiks ajutiselt riigi omandusse võtta, et nad ühel päeval anda tagasi kohalikule omavalitsusele, sest meil on ju põhimõte, et põhihariduse eest vastutab kohalik omavalitsus," rääkis minister.

Tema kinnitusel puudutab põhikoolide riigistamine ainult kahte Ida-Virumaa põhikooli.

Ministeeriumil sai valmis tegevuskava, mille kohaselt toimuks kõigis avalikest vahenditest rahastatavates Eesti üldhariduskoolides 2035. aastaks õpe eesti keeles. Reformierakondlasest haridus- ja teadusminister Liina Kersna tunnistas samas, et koalitsioonipartneri Keskerakonnaga pole kava veel kooskõlastatud.

Järve kool moodustus 2019. aastal pärast Kohtla-Järve riigigümnaasiumi loomist endise Järve gümnaasiumi põhikooli osa baasil.

Pool sajandit tagasi valminud koolimaja Katse tänaval on amortiseerunud. Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin on öelnud, et koolimaja seisund on väga kehv ja kohati ka ohtlik. "Selle remontimine on nagu sõelaga vee kandmine," tõdes ta, märkides, et linnavalitsus jõudis seisukohale, et mõistlikum on ehitada uus hoone. Kuid raha selleks pole seni linnavõimud leidnud.

Üle poole Järve kooli õpilastes on venekeelsetest peredest. Paljud neist vajavad keelelist järeleaitamist, mida kool on siiani rahastanud peamiselt oma kukrust. Ida-Viru eesti koolide lisaraha vajadusest rääkis endine kooli direktor Anne Endjärv juba 2012. aastast.