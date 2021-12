Alika "mina ise" läks kogu hooaja vältel peale nii pealtvaatajatele kui ka kohtunikele.

"Ma tõesti loodan, et sa oled Eesti esimene popstaar, kes maailma päriselt vallutab," ütles laulja Birgit Sarrap pärast avalugu "Arcade", kes arvas, et Alikast saab järgmine superstaar.

"Väikese Narva tüdruku suurt tähelendu lühikese aja jooksul on olnud fantastiline vaadata," lisas laulja Koit Toome.

Kohtunik Mihkel Raud, kes on saatejuhi Karl-Erik Taukari sõnul muutunud sel hooajal verejanulisest vampiirist sõbralikuks Karupeog Puhhiks, "süüdistas" selles Alikat: "Sinu muusika paneb mind tahtma olla parem inimene."

Pärast viimast lugu, milleks Alika valis Michael Jacksoni ''Earth song", tõusis rahvas saalis vaimustusest püsti.

"Ma olen kogu aeg imestanud, kuidas nii väikesest tüdrukust saab välja tulla selline hääl," kommenteeris Koit Toome.

Muidu jutuka Mihkel Raua võttis esitus sõnatuks. "See oli võimas, täiesti enneolematu, vapustav!" suutis ta kuuldavale tuua.

Lauljatar Ines ütles enne superfinaali, et mõlemad finalististid on väga kihvtid, aga Alika on tema jaoks kosmose tase. "Mul on nädalast nädalasse iga Alika esituse puhul suu lahti. ''Tegu on pööraselt musikaalse tüdrukuga ja väga tore on näha sellist talenti,'' avaldas Ines.

Alika ütles, et saade on andnud väga hea platvormi, kust edasi minna ja ka fännid, kes loodetavasti lauljannat ning tema muusikalist tegevust edasi jälgima jäävad. Ta oli kindel, et ükskõik, mida pühapäevane finaalsaade ka toob, siis muusikaga jääb ta ikkagi edasi tegelema.

Alika ütles, et esimene lauluõpetaja Julia Kuzmina Narva laulustuudiost Magis Land andis talle kõige olulisema. "Teadmise, et muusika ja lava on "minu".