Jõhvi volikogu tahab lubada vallavanemal ametiautot piiramatult kasutada

"Anda vallavanem Maris Toomelile õigus kasutada vallavalitsuse ametiautot Škoda Superb registrimärgiga 468BXT," öeldakse eelnõus, mis sisuliselt koosneb vaid ühest punktist, kuhu on lisatud ka see, et vallavanema äraolekul on sõiduki kasutusõigus tema asendajal. Sama punkt ütleb, et auto garažeerimiskoht on vallavanema igakordne asukoht ning autoga on lubatud teha erasõite kogu Eesti Vabariigi territooriumil.