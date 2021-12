Eesti Jahimeeste selts kuulutas Mäetaguse mõisas välja jahirahu

Jõulud on rahu aeg, olgu see siis rahu aeg ka metsloomadele, võttis jahirahu mõtte kokku Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust.

Jahimehed käivad jõulude ajal metsas ikka, aga püssi jätavad koju. Võtavad tihtipeale hoopis pere kaasa ja õunakoti näppu, et metsloomadele suupoolist viia ja lastele näidata, milline on metskitse ja milline põdra jälg.

Puusti sõnul on jõulurahu jahimeestele heaks tavaks saanud ja nad on sellest hakanud väga lugu pidama.

„See ei tulene seadusest, vaid on jahimeeste omavaheline kokkulepe ning paljud seltsid peavad jahirahu ka välja kuulutatud päevadest pikemalt,“ märkis Puust.

Voka jahtkond näiteks pidas läinud nädalavahetusel viimase põdrajahi ja otsustas, et sel aastal loomi rohkem ei küti.

Jahimeeste jõulurahu traditsioon ulatub 1993. aastasse ja sestsaati on see igal jõulukuul välja kuulutatud Eesti erinevas paigas. Ida-Virumaale taheti jõuda juba eelmisel aastal, aga viiruse tõttu lükkus siiatulek aasta võrra edasi.

„Ida-Viru jahimeeste seltsile on ülioluline, et jahirahu seekord just meie maakonnas välja kuulutati,“ ütles seltsi tegevjuht Marko Vinni. „Meie mitmekultuurilises keskkonnas aitab selle sündmuse kohapeale toomine jahirahu olemust kindlasti palju paremini teadvustada.“