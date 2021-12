Jõhvis põles taas endine kultuuri- ja kohtumaja

Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai ütles, et põlenud hoone puhul on käimas vallavalitsuse taotlusel kaitse alla võtmise menetlus. Paikvaatlus on tehtud ja kogutud ka osa eksperdihinnanguid. Kuid otsuseni, kas see maja tuleks kaitse alla võtta või mitte, võib Merilai sõnul kuluda veel mitu aastat.

Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa märkis pärast eelmist põlengut sotsiaalmeedias, et selle hoone puhul on tegemist kultuuriloos äärmiselt silmapaistva arhitekti Arnold Matteuse (1897-1986) projekti kordusprojektiga. "Matteus oli selle projekteerimise ajal järjekordselt Tartu linnaarhitekti ametis ning niivõrd legendaarse nime seos Jõhviga sunnib erilise murega suhtuma antud hoone edasisse saatusse," kirjutas Reimaa.

Ta märkis, et õnnetusse olukorda sattunud hoone muinsuskaitse alla võtmise protsess on kahjuks alles pooleli, kuid sellegipoolest on see fikseeritud Jõhvi üldplaneeringus miljööväärtusliku hoonena. "Siit peaksid lähtuma ka Jõhvi omavalitsuse edasised tegevused hoone säilimise päästmisel. Nõu saamiseks tuleb kindlasti pöörduda muinsuskaitse poole," tõdes ta.