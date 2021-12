Vahetult enne jõule põles Konjus maha tuntud koertekooli pidaja Heiki Vilde kodu

21. detsembri õhtul kella üheksa paiku jalutas Heiki Vilde veel õues koeri. Pool tundi hiljem end koos abikaasa Jelenaga magama sättides keeras ta köögis veekraani lahti ja avastas, et kuuma vett ei tule.

Mõtles seepeale, et väljas oli kõva tuul, võib-olla võttis kusagilt toru kinni. Ta läks kiiresti kontrollima ning nägi maja teises otsas asunud katlamaja pool sinist auru ja lainetavat vett − torustik oli juba katki.

"Jooksin trepist üles ja tegin ukse lahti, katlamaja oli sinist suitsu täis, vaja kustutama hakata. Hakkasin vett loopima, siis viskas leegi üles ja niipea kui selle paugu pani, olin ma trepist all. Enam üles ei saanudki minna, hõikasin naisele, et helistagu kiiresti tuletõrje välja," kirjeldas Heiki Vilde kohutava õnnetuse algust.

Esimene mõte oli loomad päästa

Teadsin, et isal endise päästetöötajana ei ole seda hirmutunnet nii palju ja ta läheb ka leekidesse.

Poeg hüppas kohe autosse ja hakkas Jõhvi poole sõitma. Teel olles helistas uuesti emale, et küsida, kas kõik on elus, aga endast väljas ema ei suutnud rääkida.

"Teadsin, et isal endise päästetöötajana ei ole seda hirmutunnet nii palju ja ta läheb ka leekidesse. Oligi läinud, jooksis sellest keskmisest uksest sisse, kus meil koerte kennelid olid. Üks suurem tuletõrjuja võttis tal kratist kinni ja tõmbas majast välja, edasi hoidsid politseinikud teda kinni, et ta uuesti sisse ei läheks. Umbes minuti jooksul pärast seda kukkus teine korrus alla. Kui nad ei oleks jõudnud isa sealt välja tirida, oleks tema ka sinna alla jäänud," rääkis Raimond Vilde.

Heiki Vilde ütles, et esimene mõte oli loomad päästa. Kõigepealt visati kiiresti välja kassid, siis riburada koerad. Oma vara päästa ei tulnud pähegi.

"Kolmest tulle jäänud koerast kaks olid juba vanad, 15aastased, neil võis esimese paanikaga süda üles öelda, olid seal pikali," lootis ta, et ehk õnnestub nad õues elule turgutada. Neid koeri välja tooma teda enam ei lastud. Ja siis kukkus lagi tema ja koerte vahele.

Kutsikate kaudu tuntakse Vildesid paljudes riikides

"Esmavajalikud riided ja jalanõud on neil olemas − nad jooksid ju majast välja ööriietes, ainult jope peale visatud ja kalossid paljaste jalgade otsas. Füüsiliselt nad õnneks palju viga ei saanud − mõlemal on kergemaid põletusi ja isal trepil kukkumisest sinikad − ja ka vaimne seisund hakkab paremaks minema," ütles Raimond Vilde, et vaikselt püütakse hakata juhtunut selja taha jätma.