Postimees valis Katri Raigi aasta inimeseks

Postimehe peatoimetaja Marti Aaviku sõnul on Katri Raik andnud lootuse oma kodukohale ja selle inimestele. Ühes nendega on ta rõõmustanud tervet Eestit ja näidanud, et muutusi on võimalik saavutada kui väga tahta, miski oma südameasjaks võtta ja selle nimel targalt pingutada.

Raik on Aaviku sõnul silma paistnud uskumatu järje- ja meelekindlusega. "Paljud teised on sama ülesande ees seistes alla vandunud. Veelgi rohkemad on ainult rääkinud, et keegi teine võiks midagi teha ja lõputult olusid kirunud," ütles ta.

Katri Raik ise ütles, et ta poleks midagi saavutanud, kui poleks olnud Narvat.

Postimees andis aasta inimese auhinna üle 25. korda. Ida-Virumaaga seotud inimestest on selle varem, 2014. aastal, pälvinud koorijuht Hirvo Surva.