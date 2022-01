Uikala prügila põles jälle mitu korda

"Meil on sama küsimus, et mis probleem seal on," vastas Ida päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja Indrek Pung Põhjaranniku küsimusele mitme järjestikuse põlengu puhkemise kohta. "Meie jaoks on see teema juba pikalt-pikalt kestnud. Huvitav on see, et meie teada teistes Eest suuremates prügilates nii palju süttimisi pole. Väiksematest näiteks Rakveres pole me isegi kordagi pidanud kustutamas käima," sõnas Pung.