Kohtla-Järve uute bussipeatuste nimed eksitasid sõitjaid

Kohtla-Järvel elav Natalja tundis eelmise aasta lõpus suurt rõõmu, kui sai teada, et alates uuest aastast Lux Expressi bussid Vironia keskuse juures paiknevast bussijaamast enam läbi ei sõida ning selle asemel on nende liinidel kaks uut peatust: Virumaa Kolledž ja Kunstide Kool / Apteek. Tore uudis oli tema sõnul ka see, et esmaspäevast neljapäevani saab Lux Expressi liinidel edasi-tagasipileti soetada poole hinnaga.