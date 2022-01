Ülikoolide rektorid tahavad siinseid kolledžeid muuta ettevõtjatele kasulikumaks

Teisipäeval Ida-Virumaad külastanud kahe Eesti tuntuma ülikooli rektorid kinnitasid, et tahavad suurendada siinsete kolledžite konkurentsivõimet.

"Virumaa kolledžis tahame suurendada infotehnoloogiaõpet ja luua suuremat teaduskompetentsi," ütles Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land, tuues näiteks, et kui praegu on kolledžis vaid üks professor − Allan Niidu −, siis tulevikus võiks neid olla märksa rohkem. "Kui siia tekib sobiv keskkond ja rahastus, siis küll need professorid ka tulevad."