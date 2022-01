Kohtla-Järve on valmis Järve kooli riigistamise üle läbi rääkima

Kohtla-Järve linnavõim sai aasta lõpus meediast teada, et haridus- ja teadusminister Liina Kersna peab plaani Järve kool riigistada, et see nii füüsiliselt kui ka sisuliselt korda teha. See oleks osa eestikeelse hariduse tegevuskavast, mille koostas aasta lõpuks ministeeriumi kokkukutsutud ekspertide töörühm, aga mida valitsus pole veel arutanud.