Jõhvi vallavalitsuse majandusnõunik Arno Uprus ütles, et valla teede hoolduse lepingupartner osaühing N&V püüab linna piires tugevale tuisule vaatamata põhilisi sõiduteid ja ka kõnniteid lumest puhtaks saada. "Igale poole korraga ei jõua. Kusagil peab ikka tunde ootama. Kuid mida rohkem on firmal tehnikat, seda paremini on võimalik ka tuisu ajal tegutseda," ütles ta, märkides, et selles osas tuleb ette ka optimaalne piir, sest ei ole mõeldav hoida nii palju eritehnikat, mis enamiku aastast kasutuseta seisab.