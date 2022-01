Aveli Uustalu avaldas sotsiaalmeedias rahulolu eduka nädalavahetuse üle Marjon Hiihdot nime kandvatel võistlustel. "Klassikas on tunne hea ja kindlasti läheb see start kirja kui üks parimatest sel hooajal," märkis ta.

Juursalu sõnul on selge, et olümpialt ei tasu loota kõrgeid kohti ja sinna minek on eelkõige kasulik tulevikuks suurvõistluste kogemuse saamise huvides. "Kuid oluline on jõuda olümpia ajaks parimasse vormi, sest seejärel tulevad ka juunioride maailmameistrivõistlused Norras," ütles Juursalu, kes ise on minemas olümpiamängudele Eesti suusakoondise hooldemeeskonna liikmena.