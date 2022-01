VKG ja Kiviõli Keemiatööstus tahavad rajada plastiõli katsetehase

Katsetehas, mille asukoht on veel otsustamata, hakkaks kasutama põlevkiviõli tootmisega sarnast pürolüüsiprotsessi.

VKG arendusdirektor Indrek Aarna ütles, et töödelda on kavas ka neid sortimata ja määrdunud plastijäätmed, mida varem oli võimalik ainult ladestada või põletada. "Tehnoloogiliselt saab plastijäätmete pürolüüsiprotsessis tahksoojuskandjana taas ringlusesse võtta põlevkiviõli tootmise käigus tekkivat tuhka või poolkoksi. Plastijäätmete õliks töötlemine ja uuesti plastitööstusesse tooraineks suunamine on oluliselt kasulikum ja keskkonnasõbralikum kui nende jäätmete põletamine," selgitas VKG arendusdirektor Indrek Aarna.