Kristo Kõrgnurm on Ida-Virumaa poiss, kes pärast õpinguid ning mõningast tööd siin- ja sealpool Eesti piiri on kodukanti tagasi jõudnud. Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuses töötab ta alates 1. juunist 2020.

"Keerulisest koroonaajast hoolimata on ta hästi sisse elanud ja saanud kohe päris mitme uue algatuse elluviijaks," rääkis kultuuri- ja huvikeskuse juht Anne Uttendorf.

Lenduritelt kiidusõnad

"Igasuguste lennundusteadmisteta sai Kristo lennupäevaga imeliselt hakkama. Eks nii tema kui kogu meie meeskond omandas hulga uusi teadmisi väga spetsiifilisest ja tehnilisest alast. Palju kiitvaid sõnu kuulsime ka osalenud lenduritelt ja imestati, et sellist päeva korraldab lihtsalt üks kultuuriasutus," rääkis Uttendorf.

Kuna vahepealne aeg oli koroona pärast sündmustevaene, jäi Kristo Kõrgnurmel aega tegelda Tammiku hiie pärandi jäädvustamise ja tutvustamisega. Tema ettevõtmisel on paigaldatud sinna teabetahvlid, istepingid ja rajatud õpperada.

Avatud uutele ideedele

Uttendorf märkis, et oma nooruse ja innovaatilisusega on Kristo Kõrgnurm toonud meeskonda värskendust. "Inimesena on ta igati sõbralik, rõõmsameelne, abivalmis, uutele ideedele ja tegudele avatud kolleeg, kes jõuab vabal ajal tegelda ka rahvatantsu ja koorilauluga."