GoBusi uued MAN Lion's City bussid on ehitatud nõnda, et neid on mugav ja lihtne kasutada ka eakatel inimestel, lastel ja lapsevankriga noortel peredel. Madalapõhjalised bussid on varustatud kliimaseadmega, mis tagab bussis paraja temperatuuri nii suvel kui ka talvel. Istekohti on bussides 31-35 ning koos seisukohtadega on neis ruumi sajale sõitjale.